Napoli, De Luca critica de Magistris: «Errato non aderire al piano lavoro»

Giovedì 20 Dicembre 2018, 14:11

La scelta del Comune di Napoli di non aderire al bando del piano lavoro della Regione Campania «è una scelta autonoma che ricade nella loro responsabilità, credo che sia un errore ma dovete chiederlo al Comune di Napoli». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di una conferenza stampa sulla serie L'Amica Geniale. «Noi abbiamo concordato con il ministero della pubblica amministrazione - ha detto De Luca - una procedura di deroga per l'approvazione dei piani per il personale, credo che ci sia una corsia preferenziale e una garanzia di approvazione da parte del ministero dei piani per l'occupazione fatti dai Comuni. Il nostro piano del lavoro è calibrato sui pensionamenti per i prossimi tre anni e quindi le sostituzioni vanno fatte comunque, nonostante il blocco del turn over. Il personale va in pensione e va sostituito per tenere aperti gli uffici. Alla fine nessun Comune sarà obbligato a fare scelte, ma è un peccato. La Regione investe 110 milioni di euro per mandare a lavorare per un anno in corsi-concorso i ragazzi diplomati e laureati: credo sia un'opportunità ma, ripeto, ognuno fa le proprie scelte».