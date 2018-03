«Rivoluzione delle chiacchiere», De Luca alzo zero contro de Magistris

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 25 Marzo 2018, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2018 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla vigilia della manifestazione il duello tra de Magistris e De Luca era andato avanti a colpi di sciabolate. Poi ieri il secondo stempera i toni e sbeffeggia i «compagni arancioni». Un passo indietro.«A Napoli non si può fare un'iniziativa pubblica senza aggressioni e il Pd zitto. I centri sociali vengono mandati, pilotati», attaccava il governatore De Luca l'altra sera in direzione pd, riferendosi a de Magistris e alla manifestazione di ieri pomeriggio. Corteo contro palazzo Santa Lucia, tanto per intenderci. Il giorno dopo replica durissima del sindaco di Napoli a De Luca: «Lascia insinuare delle cose totalmente false: considerare persone che ricoprono incarichi pubblici come i mandanti di determinate azioni violente, che lui reputa reato, è una cosa o vera o falsa. Poiché è falsa, è una calunnia perseguibile d'ufficio».Accuse durissime tra le due massime cariche istituzionali della Regione da sempre arcinemici. Con il culmine della manifestazione di ieri contro Santa Lucia e che vedeva in prima fila i consiglieri della maggioranza arancione. Ma a sorpresa il governatore depone la sciabola per giocare di fioretto, usando il metro dell'ironia in lungo post pubblicato ieri sera sul suo profilo Fb.«Era ora! Finalmente a Napoli una manifestazione di opposizione. Mi pare che vi siano tutte le ragioni», è l'incipit di De Luca che va poi ad elencare tutte le emergenze di Napoli e non risolte, a suo dire, dal sindaco: «Le scarse risorse per le politiche sociali; i problemi per il trasporto scolastico dei bambini disabili; rari cantieri aperti, che durano in eterno; l'assenza di manutenzione stradale; la crisi grave del trasporto pubblico, con l'Anm portata al disastro; la raccolta differenziata al palo; briciole per il Teatro San Carlo e la cultura; tolleranza o inerzia irresponsabile verso ricorrenti episodi di violenza: tutto questo e molto altro è forse sullo sfondo, e all'attenzione vigile di chi manifesta».