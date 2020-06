«Nel confermare la piena disponibilità a istituire tutti i tavoli tecnici, sosteniamo che è opportuno evitare ritualità e perdite di tempo. Per quanto ci riguarda riteniamo indispensabile conoscere qual è lo stato e l'impegno della vostra amministrazione nel campo economico e sociale. Per quello che riguarda la Regione Campania, questo governo regionale ha assunto provvedimenti con la riprogrammazione dei Fondi Europei e impegnando fino al limite delle disponibilità di bilancio, per la cifra complessiva di circa 1 miliardo».

LEGGI ANCHE Regionali Campania 2020, DemA punta su una civica: «Mai al fianco di De Luca»

Questo l'inizio della lettera di risposta di ieri del governatore della Campania Vincenzo De Luca alla seconda missiva a lui inviata dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris, in cui chiede l'apertura di un tavolo operativo per affrontare le emergenze e il crescente disagio sociale. Il sindaco aveva detto di non aver ancora ricevuto risposta a quella lettera e neanche alla prima, inviata a inizio giugno. La Regione Campania, interpellata dall'ANSA, ha diffuso le risposte di De Luca inviate il 5 e il 19 giugno. Già nella missiva del 5 giugno, infatti, De Luca aveva scritto a de Magistris che «premesso che le questioni sollevate - si legge - sono alla nostra attenzione e potranno essere verificate in dettaglio nei tavoli tecnici, per poter avviare una programmazione definitiva è indispensabile conoscere quanti e quali sono gli impegni del Comune di Napoli per la Città Metropolitana per i Comuni della provincia. È evidente che l'ambito di attenzione della Regione è costituita, oltre che dal capoluogo, dall'intera area metropolitana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA