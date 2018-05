Insulti a de Magistris, l'ira di Bonavitacola: «Strategia contro il nostro lavoro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 20 Maggio 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 08:47

Per palazzo Santa Lucia c'è dell'altro dietro: viene evocata addirittura una «strategia della provocazione» e si annuncia per questo un esposto all'autorità giudiziaria. La vicenda è nota: due giorni fa salta fuori una registrazione di una conversazione tra il governatore De Luca ed alcuni Lsu che chiedono di essere stabilizzati. Si vedono a margine di un incontro presso la sede della Municipalità di Secondigliano. Non è un incontro riservato, ci sono parecchie persone, e quell'audio-video finito nel fuoco delle polemiche può essere stato registrato da chiunque. E dopo qualche giorno viene pubblicato. Creando un pandemonio. Perché alla richiesta di una stabilizzazione dei lavoratori De Luca non si contiene ed esplode: «Il Comune di Napoli scarica tutto sulla Regione, questo dice semplicemente: andate alla Regione e pagateli. E questo è il Comune? Voi li dovete stringere nella sala del Comune, li dovete sequestrare». E agli Lsu che dicono come sia stato il sindaco ad indirizzarli a Palazzo Santa Lucia, attacca ancor più feroce senza sapere di essere ripreso: «Il sindaco? Ma che dice, è un mentitore nato, ma come si può immaginare gli Lsu che lavorano al Comune di Napoli li deve pagare la Regione. Lo dovete sequestrare, gli dovete sputare in faccia. È un mentitore nato, piglia e scarica sulla Regione».E' il culmine, il picco massimo di uno scontro tra governatore e sindaco che va avanti da giorni. E, anzi, appena il giorno prima, durante un incontro in un circolo pd alla presenza dei giornalisti, l'ex sindaco di Salerno, era stato altrettanto duro: «Ormai gli amministratori del Comune di Napoli hanno fatto del non avere un euro e di essere pieni di debiti una medaglia al valore. Ma se non puoi fare niente, se non hai i soldi, vavatten'». Mai nominato il sindaco, mai citato ma è inutile girarci attorno: il bersaglio di De Luca è e rimane de Magistris.