Napoli, De Luca agli stand contro il diabete: «Rivediamo i fabbisogni per la massima cura»

Domenica 18 Novembre 2018, 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Visita del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca all'iniziativa organizzata in piazza Municipio a Napoli in occasione della Giornata del Diabete. «Stiamo facendo tanto - dichiara De Luca - e occorre insistere ancora di più nella prevenzione di una malattia che purtroppo fa registrare ogni anno un aumento della platea di pazienti».De Luca ha voluto ringraziare «medici e operatori che sono impegnati nelle strutture pubbliche e nei centri accreditati a fronteggiare gli aspetti anche gravissimi di questa patologia. Stiamo rivedendo i fabbisogni - ha concluso - proprio perché ci sia la massima prevenzione e cura del diabete in Campania».