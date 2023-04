Napoli: de Magistris al murales per Mario Paciolla: «Si vuole archiviare la vicenda»

L'ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha parlato in occasione della presentazione del murale di Jorit dedicato a Mario Paciolla, il cooperante napoletano morto in Colombia nel 2020 «Oggi fa rabbia vedere come rapidamente si vuole archiviare questa vicenda senza approfondirla».

«Credo - continua l'ex primo cittadino partenopeo - che tutto questo abbia un senso non solo per ricordare per sempre Mario, ma anche come monito: la verità e la giustizia non hanno un timing, ma dobbiamo dare il nostro contributo morale, civico, politico e culturale perché si possano perseguire sempre verità e giustizia per Mario».

De Magistris ha infine ricordato come all'epoca la sua amministrazione seguì fin dal primo momento la vicenda: «Non solo per dovere istituzionale nei confronti di un fatto terribile, ma anche perchè l'abbiamo sentita come un esempio di essere napoletano. Mario è stato un giovane idealista che ha lottato per l'emancipazione dei popoli, per i più fragili in un territorio difficile per le Nazioni Unite».