Napoli, de Magistris non molla l'Anm: «Nel bilancio contributi per 54 milioni»

Nel bilancio 2019 il Comune di Napoli conferma il proprio contributo ad Anm per un valore di 54 milioni di euro e prevede la stipula di un contratto triennale con la partecipata Napoliservizi. «In questa manovra di bilancio - ha spiegato il sindaco Luigi de Magistris - tra le varie misure c'è il consolidamento di tutte le partecipate tra cui Napoliservizi che ha vissuto mesi complicati e Anm per cui se dovessimo andare dietro alla Regione Campania, noi al 31 dicembre 2019 non avremmo più il servizio di trasporto. Questo sforzo - ha aggiunto - testimonia l'amore e la generosità che l'amministrazione mette in campo per l'azienda pubblica».L'ok alla manovra, arrivato nella tarda serata di ieri in giunta, è stato definito dal primo cittadino «una bella notizia per la città perché, per come ci hanno ridotto negli anni i governi e per il peso dei debiti storici, a Napoli nulla è scontato». Nel documento contabile - come riferito - sono previsti contributi «innovativi» per migliorare e rafforzare la riscossione e la lotta all'evasione che - ha sottolineato de Magistris - «già registrano miglioramenti importanti rispetto all'anno scorso» e anche l'adozione di strumenti tecnologici, come i droni, per il controllo dall'alto di inquinamento e discariche. Il testo stanzia anche 500mila euro per il diritto all'abitare e «mantiene intatto» gli interventi in materia di welfare.