Napoli, l'annuncio di de Magistris: entro gennaio 96 vigili urbani in più

Sabato 8 Dicembre 2018, 15:00

«Il ministro Salvini è stato due volte a Napoli, ha annunciato più forze dell'ordine ma non si sono viste. Invece le telecamere si stanno installando in più luoghi della città con una attività significativa». Così il sindaco Luigi de Magistris, a margine della celebrazione dell'Immacolata, ha risposto ai cronisti sulla questione sicurezza a Napoli dopo la morte per infarto del negoziante di Montesanto durante una tentata rapina.Il sindaco ha annunciato che il Comune «conta di chiudere entro il 31 dicembre l'assunzione di 96 poliziotti municipali, che da gennaio possano rinforzare i presidi in città».