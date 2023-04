Napoli, De Magistris ci riprova: «Non escludo una mia ricandidatura»

«Non escludo una mia ricandidatura a sindaco di Napoli» ha detto oggi Luigi de Magistris, ex magistrato, ora portavoce di Unione Popolare, a La Confessione di Peter Gomez, in un'intervista in esclusiva per TvLoft. Il politico ha ripercorso anche la vicenda dell'inchiesta Why Not, che determinò la fine della sua carriera in magistratura, ricordando come Giorgio Napolitano sia stato determinante nella sua «fermata e cacciata, perché non solo era il presidente del Csm, ma era anche Capo dello Stato».