De Magistris e De Luca, scintille su sanità e campi rom

Domenica 21 Ottobre 2018, 12:00

«Lui è peggio di me» è un film-commedia di metà anni '80 con Renato Pozzetto e Adriano Celentano, si rideva a crepapelle. È la metafora del rapporto tra il governatore Vincenzo De Luca e il sindaco Luigi de Magistris ma qui si deve ridere per non piangere. Ieri a Villa Betania - per i festeggiamenti dei 50 anni di un ospedale modello, quella che si dice un'eccellenza, che opera nel territorio di frontiera di Ponticelli - i due si sono incrociati dopo mesi passati a scansarsi e a insultarsi. Vista l'occasione ci si aspettava un riavvicinamento almeno formale, visto che è in ballo la Legge di Bilancio del Governo magari allearsi per fare arrivare qualche soldino in più, niente. Si sono completamente ignorati, salvo punzecchiarsi nei rispettivi interventi sulla sanità, sull'accoglienza e sui problemi della città. Insomma siamo ben oltre il gelo, siamo alla guerra calda, caldissima e totale.La cerimonia a Villa Betania è iniziata alle 10 e come in un copione ben conosciuto alla coppia istituzionale, De Luca è arrivato un minuto prima, de Magistris alle 10,03 con i rispettivi staff che sudavano freddo: «È arrivato già Giggino?», e dall'altra parte: «Dove si è seduto De Luca?», una macchietta. Ma è la realtà perché l'ex pm ha preso posto nell'improvvisata sala-tendone in Villa Betania nella fila di destra rispetto al palco, una volta accertatosi che in quella sinistra si era già seduto il governatore. Uno spettacolo stancante e avvilente per i campani e i napoletani.