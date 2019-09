Dialogo con il Pd, l'assist di de Magistris divide gli arancioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 3 Settembre 2019, 07:00

È presto per trarre conclusioni, ma sintetizzando al massimo gli umori in casa degli arancioni del sindaco Luigi de Magistris, si può dire che il «campo largo» - e dunque le alleanze - è una ipotesi che in demA, il movimento politico dell'ex pm, viene presa in considerazione. Per la prima volta da 8 anni a questa parte la cavalcata in solitario, il donchisciottismo non è più l'unica opzione politica. Se ne è parlato ieri nel corso della segreteria di demA convocata dal segretario Enrico Panini e alla quale ha partecipato lo stesso sindaco. È l'effetto del dopo Ravenna, dove de Magistris dal palco della festa nazionale del Pd ha annunciato di essere «pronto per dialogare sull'ipotesi di un campo largo».