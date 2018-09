De Magistris tra Europee e Regionali: «Niente siglette, solo facce nuove»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 17 Settembre 2018, 07:00

Che siano le regionali il vero obiettivo del sindaco Luigi de Magistris era chiaro già da qualche mese, 48 ore fa se ne avuta la certezza quando ha posto i paletti sulle europee in merito a una sua discesa in campo. Il sindaco vuole sole candidature di facce nuove, preferibilmente dal basso e nessuna frammentazione. Ovvero una lista unica e civica. La traduzione dal politichese è l'ennesima porta sbattuta in faccia alla Sinistra. Il grande freddo tra l'ex pm e questa storica parte della politica italiana è calato tempo. La settimana scorsa, del resto, le avvisaglie di ciò che avrebbe detto sabato a Roma le ha annunciate l'assessore Carmine Piscopo - della segreteria di demA - che ha partecipata a Montecatini a un seminario con Diem25 di Yanis Varoufakis. Li ha svelato la strategia arancione, ovvero niente sigle e siglette modello ultime elezioni politiche di «Liberi e Uguali» ma facce nuove in contenitori nuovi ed esclusivamente civici. Altrimenti l'appoggio sarà - forse - solo esterno.De Magistris l'ha detto chiaro e tondo sabato allo «Spine time labs» di Roma all'Esquilino, centro sociale la cui esperienza è tra le più nuove e profonde del Paese. Qui de Magistris ha partecipato insieme al suo movimento politico demA al festival «Mappe dal nuovo mondo» al quale hanno preso parte un centinaio di rappresentanti provenienti da tutta Italia e portatori di esperienze civiche.Presenti tra gli altri il segretario di demA Enrico Panini e lo stesso Piscopo. Il segretario sintetizza così la giornata politica di sabato. «È risultata condivisa la proposta di una presenza alle elezioni al verificarsi di alcune condizioni da valutare nel prossimo mese: una disponibilità dei diversi soggetti ad evitare di presentare ulteriori liste alle elezioni europee, evitando così una rappresentazione frammentata del fronte democratico; la presenza nelle liste di sole candidature nuove, espressione di realtà dal basso; la capacità di rappresentare uno schieramento largo contro i fascismi.