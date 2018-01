CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Gennaio 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2018 10:01

Pressing del sindaco de Magistris sul governo per la risoluzione del debito Cr8. L'ex pm, ieri pomeriggio, durante il faccia a faccia con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha chiesto un'accelerata decisiva al premier per chiudere la partita nel prossimo mese, prima delle elezioni del 4 marzo. De Magistris ha fatto sapere a Gentiloni di aver inviato giovedì pomeriggio una lettera indirizzata a Palazzo Chigi, dopo il secondo pignoramento subito da Palazzo San Giacomo (diventato esecutivo lunedì mattina), per il debito contratto con il Consorzio edile ricostruzione otto, per opere mai pagate, risalenti al terremoto del 1980. I due hanno avuto modo di confrontarsi per qualche minuto, durante il giro nella «Cisco Academy». Giusto il tempo per de Magistris di sollecitare al presidente Gentiloni «la convocazione urgente per la prossima settimana del tavolo tecnico per il debito Cr8». Un tavolo, al quale sono sedute tutte le parti in causa: i rappresentanti del Consorzio edile, il commissario straordinario di Governo, la presidenza del Consiglio e il Comune di Napoli. Tecnici e non politici, che durante il 2017 avevano raggiunto un'impostazione di massima, alla quale non sono seguiti gli atti di risoluzione della vicenda ultratrentennale. Interlocuzioni politiche tra de Magistris e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi anche ce ne sono state durante quest'anno come ha ricordato ieri il sindaco di Napoli , ma i risultati prodotti non sono stati soddisfacenti.«Il Governo - ha spiegato de Magistris ieri mattina, a margine del Consiglio comunale, prima di incontrare Gentiloni - non può più rimandare la decisione perché il peso di questo debito risalente al 1981 ed è di competenza dello Stato. Questo ci impedisce di affrontare questioni importanti per la città. È arrivato il momento che il Governo chiarisca con i fatti e non a chiacchiere la sua posizione. L'esecutivo ha preso un impegno mesi fa e lo deve mantenere ha rimarcato l'ex pm - Forse in questi giorni sono stati impegnati, distratti da altro, ma noi gli ricordiamo l'impegno preso perché si tratta di un debito ingiusto. Avevano dato rassicurazioni sul fatto che la questione sarebbe stata risolta entro il 2017. Siamo arrivati al 2018 e ci è arrivato un altro pignoramento di 24 milioni di euro, per un debito che attiene per gran parte al Governo. Non si può più aspettare. Le interlocuzioni non sono mai mancate - ha aggiunto - ma evidentemente c'è una chiara volontà politica, se fino ad ora non si è voluto decidere. Ora non siamo più disposti a cominciare da capo. Mi auguro - ha incalzato de Magistris - che il presidente Gentiloni dia le giuste indicazioni perché questa vicenda venga instradata nella giusta direzione. Si tratta di un debito del Governo quando io avevo 13 anni e che rischia di mettere in ginocchio servizi fondamentali per i cittadini di oggi».