Martedì 7 Maggio 2019, 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Luigi de Magistris ha ricevuto venerdì scorso il gran mufti emerito di Bosnia Mustafa Ceric in visita a Napoli, accompagnato dal presidente della Comunità Islamica di Napoli Imam Abdallah Amar e dal Responsabile Nazionale Dipartimento Estero Dema Alessandra Sardu.Nella sua visita il mufti ha ringraziato il sindaco per l'accoglienza riservata a tutti i musulmani presenti in città, e per il suo ruolo di promotore della pace e della convivenza tra i popoli. Con il mufti inizia da oggi un rapporto di collaborazione su temi importanti, quale il ruolo dell'islam in Europa, il dialogo interreligioso, e la promozione di iniziative con il comune di Sarajevo.