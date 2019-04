Napoli, De Magistris tuona contro Lega e M5S: «Loro si dilaniano, noi lontani da questa me**a»

Venerdì 19 Aprile 2019, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mentre eravamo qui a discutere sul bilancio, a Roma e nel Paese gli alleati di Governo si stavano dilaniando su chi è più infangato dell'altro. Il sottosegretario della Lega indagato, Salvini lo difende, Di Maio dice dimettiti, Toninelli toglie la delega, Salvini dice se il mio si dimette perché il tuo no? Noi abbiamo tanti difetti e limiti, ma le mani continuiamo a tenerle pulite perché siamo lontani da questa merda».Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, nel corso del suo intervento conclusivo al termine della seduta del Consiglio comunale sul bilancio, conclusa a tarda notte. «Dilaniatevi all'infinito - ha aggiunto de Magistris - è un problema vostro. Napoli continuerà a fare una battaglia non solo per la città ma per tutti gli enti locali, non vogliamo salvarci da soli. Per noi l'Italia ha un senso se c'è coesione e non rancore, se c'è amore e non odio. La città sta dimostrando di essere nettamente superiore alle schifezze complessive che si vedono da altre parti del Paese».«Può capitare che io sia candidato alle prossime regionali. L'ho detto che il mio più grande alleato, trasparente e occulto, è il presidente De Luca suo malgrado: non riesce a comprendere che più ci attacca, più è rancoroso, più odia la città, più ci viene contro e più ci spinge a candidarci» ha ribadito de Magistris. De Magistris ha ricordato che, essendo al suo secondo mandato da sindaco, non parteciperà alla competizione elettorale per la carica di primo cittadino di Napoli nel 2022: «Con questo bilancio pluriennale ci sono soldi e investimenti per realizzare opere - ha spiegato rivolgendosi ai consiglieri di maggioranza e opposizione - e dico a tutti che nei prossimi due anni sarà interesse di tutti, al di là delle posizioni differenti, che le risorse siano impiegate nel miglior modo possibile».