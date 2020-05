Napoli, De Magistris contro l'omofobia: «Chi odia non vivrà mai»

«Napoli città contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. Siamo persone, esseri umani tutti diversi ma dobbiamo essere uguali nei diritti». Lo scrive in un tweet il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris , in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia e aggiunge: «Basta discriminazioni di genere e violenza sessista. Chi ama vive, chi non ama sopravvive, chi solo odia non vivrà mai».