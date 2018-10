Napoli, la crociata di de Magistris: «Il popolo ha creduto nel riscatto»

Lunedì 29 Ottobre 2018, 10:10

«La settimana scorsa sono stato a Rimini all'assemblea nazionale dei Comuni italiani insieme con migliaia di amministratori. Napoli è sempre di più al centro della curiosità di tanti unita ad un'ammirazione crescente. Vi ringrazio di cuore. La nostra città colpisce non solo per la sua bellezza ma soprattutto per la potente energia culturale ed umana che sta sprigionando. I sindaci che ben sanno quanto è impossibile governare senza soldi mi chiedono come abbiamo fatto a non crollare ed anzi a raggiungere queste vette soprattutto culturali e turistiche. Mi chiedono quale sia il segreto della rinascita e della rivoluzione partenopea. Rispondo che il segreto è la forza e la potenza del nostro popolo che ha creduto nel riscatto con una partecipazione straordinaria per il bene comune Napoli». Lo scrive su Facebook il sindaco Luigi de Magistris.«Chi conosce da dove siamo partiti e quanti ostacoli hanno frapposto al nostro cammino rimane impressionato dai risultati raggiunti - aggiunge l'ex pm - Senza soldi, con la sola forza e la sola passione del nostro immenso capitale umano. Ma io come sempre rilancio. L'obiettivo che ci siamo dati è ancora lontano, ma sono certo che lo raggiungeremo. Napoli, infatti, deve essere in vetta anche per efficienza dei servizi». «Raggiungeremo anche questo risultato e anche se continueranno a mettere ostacoli o ad avere condotte di indifferenza quelli che dovrebbero sostenere la nostra città, noi vinceremo le nostre sfide», afferma de Magistris. «Non è un risultato incerto questo, è invece un risultato certo perché dalla nostra abbiamo delle prerogative indistruttibili: l'amore per la nostra terra, la forza necessaria, l'energia infinita, la squadra giusta, l'onestà, il coraggio, la passione profonda e quel pizzico di follia che aiuta a trasformare i sogni in realtà. Aiutateci anche voi a raggiungere il sogno di una Napoli sempre più capitale del mondo, innanzitutto di umanità» conclude il sindaco.