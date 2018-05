Napoli, de Magistris sale al Quirinale: «Senza governo rischiamo il crac»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 31 Maggio 2018, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 10:08

Quindici minuti di colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella con al centro le problematiche di Napoli a iniziare dal cosiddetto «debito storico e ingiusto». Il Presidente - e non è la prima volta che accade quando Napoli chiede aiuto - risponde presente. Un segnale di attenzione grandissimo. Che fa pensare a un impegno del Capo dello Stato su una problematica che affligge il Comune di Napoli e almeno altri 300 comuni per la gran parte collocati nel meridione. Vale a dire quella dei debiti che arrivano dal passato remoto, e questo al netto della «continuità amministrativa» tra le Istituzioni, un principio costituzionale. Il sindaco Luigi de Magistris è visibilmente soddisfatto del suo tour romano. Da tempo aveva individuato nel Quirinale l'unica Istituzione in grado di potere accogliere almeno le istanze della capitale del Sud. Un segnale forte che parte da Napoli verso chi - come il M5S - ha chiesto addirittura l'impeachment per Mattarella. L'attenzione del Presidente verso la città è tale che al Quirinale de Magistris è entrato esattamente alle 11 vale a dire appena Cottarelli - l'incaricato dal capo dello Stato di trovare il filo giusto per dare un governo all'Italia - ha lasciato lo studio del Presidente. Nonostante il Quirinale di questi tempi sia sostanzialmente la meta di tutta la politica del Paese. Un de Magistris che non ha esitato a sciorinare con grande chiarezza i rischi che corre Napoli. Il crac finanziario, il dissesto economico che comporterebbe la perdita di migliaia e migliaia di posti di lavoro, i conti in rosso delle aziende municipali, l'impossibilità di pagare i creditori con il conseguente fallimento di quelle centinaia di piccole e medie imprese che vivono fornendo servizi alla macchina del pubblico.