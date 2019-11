Napoli, de Magistris sotto attacco ma arriva il soccorso di Fico: «No alla sfiducia»

«Niente sfiducia lavorate per risolvere i problemi della città». Così il Presidente della Camera Roberto Fico irrompe nella vicenda napoletana dove le opposizioni - e anche il M5S - si apprestano a presentare una mozione di sfiducia contro il sindaco Luigi de Magistris. Insomma molto decisa la posizione di Fico che non nomina mai l'ex pm ma si rivolge rivolto anche ai due consiglieri comunali del M5S, entrambi della componente che fa capo a Luigi Di Maio, si tratta di Matteo Brambilla e Marta Matano moglie del senatore grillino ed ex staffista di Palazzo San Giacomo Vincenzo Presutto. La sostanza è che l'asse tra Fico e de Magistris è a prova di crisi. La terza carica dello Stato parla a margine del congresso dei Radicali in corso in città proprio mentre il dibattito sulla sfiducia tra le opposizioni è molto variegato: «Penso che il Consiglio Comunale di Napoli - racconta Fico - debba durare 5 anni perché bisogna dare il tempo a tutti di lavorare per poi essere giudicati. Questo vale per tutte le Istituzioni, anche il Parlamento deve lavorare 5 anni per mettere in atto i provvedimenti che interessano al Paese. Le persone non vogliono elezioni ogni anno ma provvedimenti che risolvano i loro problemi». Quindi la stoccata ai consiglieri grillini: «I consiglieri fanno il loro percorso e le loro valutazioni. Io penso che sia bene dare tempo a tutti di espletare il loro mandato e non provare sempre a promuovere nuove elezioni. È molto importante invece cercare di dare il contributo costruttivo, anche duro, da opposizione per cercare di fare il bene dei cittadini, arrivare alla fine del mandato e vedere se si è fatto il bene della città, poi saranno i cittadini a decidere».

De Magistris, intanto, rompe il silenzio sulla sfiducia e attacca: «Sono convinto che non passerà. Queste cose mi entrano da un orecchio ed escono dall'altro. C'è modo e modo di fare politica, l'opposizione ha tutto il diritto di chiedere la sfiducia, ma è triste che lo faccia approfittando di una vicenda miserevole» dice ai microfoni di Radio Crc. Il riferimento è alla congiura dei 5 consiglieri di maggioranza per avere un posto in giunta, congiura poi rientrata. «Penso che ai napoletani - insiste l'ex pm - interessi più che il Consiglio comunale si occupi di risolvere i problemi della città, e che non stia dietro a Moretto che vuole togliersi il sassolino dalla scarpa». Moretto è un consigliere comunale della Lega nord.

«Sulla sfiducia non vedo l'ora di confrontarmi - conclude de Magistris - io credo che i napoletani nella stragrande maggioranza hanno votato de Magistris sindaco di Napoli e una serie di consiglieri per sostenerlo e credo che si debba arrivare a fine mandato. Poi chi ha commesso degli errori dovrà dare spiegazioni, chi in grado di darle perché è stato tirato in mezzo lo faccia, io personalmente ho preso le distanze da quel tipo di comportamento».

E tra i consiglieri è in atto un duello tra Pd e gli arancioni di demA. «La mozione la presenteremo a breve - spiega Aniello Esposito capogruppo Pd - e io non ho cambiato idea, perché ho detto che non avrei votato una sfiducia sulla scorta della congiura ma sui mali della città che sono tanti e sull'impasse del Consiglio generata dal fatto che de Magistris non ha una maggioranza e deve dare spiegazioni in Consiglio». A replicare è Rosario Andreozzi capogruppo di demA: «Trova allucinante che in 3 su 5 del gruppo Pd erano contro la sfiducia e che ora hanno cambiato idea perché gli è stato imposto da un commissario. Una linea diversa dal partito nazionale dove si parla di campo largo. Votare la sfiducia con la destra contro un sindaco di sinistra fa una certa sensazione, ma noi risponderemo con i fatti in Consiglio».

