Napoli, de Magistris riceve la delegazione del ministero della Giustizia dei Paesi Bassi

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha incontrato una folta delegazione di dirigenti e funzionari del ministero della Giustizia dei Paesi Bassi in visita in Italia per una serie di incontri con diverse realtà territoriali del nostro Paese. «Un incontro molto interessante con tanti spunti nati dalle domande dei funzionari olandesi, al cui capo delegazione il primo cittadino ha donato il crest ufficiale della città che è stato molto apprezzato», sottolinea una nota del Comune. © RIPRODUZIONE RISERVATA