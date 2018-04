De Magistris, rimpasto dopo il rendiconto: «Ma io non firmerò mai il dissesto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 28 Aprile 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I tempi per un rimpasto di giunta sembrano essere maturi. Il sindaco de Magistris, dopo aver rinviato a lungo il ragionamento sui cambi nella sua squadra di governo, ha delineato una road map, una sorta di scala di priorità, che porta dritti alla fine di maggio. I cambi si faranno, come ha confermato lo stesso sindaco, ma soltanto dopo il via libera del Consiglio comunale al rendiconto di gestione, passato in giunta nella tarda serata di ieri e che approderà in aula intorno alla terza settimana di maggio. Senza dimenticare il congresso di demA, che si terrà dal 25 al 27 maggio al Politeama.Per il primo cittadino sarà un mese decisivo, perché al netto dei cambi di giunta sta già affilando le armi per portare avanti la battaglia «sul debito ingiusto». «Tra l'approvazione in giunta e quella in Consiglio sul rendiconto - ha spiegato l'ex pm - devo recarmi a Roma per il problema del debito storico che ci sta soffocando e le soluzioni che proporremo al parlamento e al governo, se ci sarà».Intanto per il debito del post terremoto del 1980 con il Cr8 (il governo si accollerà gran parte del passivo) manca ancora la firma di Gentiloni, nonostante passi in avanti ce ne siano stati anche nelle ultime ore. Ieri infatti la presidenza del Consiglio dei Ministri ha finalmente incassato il parere dell'avvocatura dello Stato: «Queste sono pastoie burocratiche che non riguardano il Comune - fanno sapere da Palazzo San Giacomo Ciò che dovevamo fare lo abbiamo fatto e crediamo che ad ore, probabilmente dopo il primo maggio, potrebbe arrivare il via libera definitivo del Governo». Superata questa fase di impasse e acceso il semaforo verde da parte del Consiglio comunale sul rendiconto, de Magistris si dedicherà a rimescolare le carte della sua squadra: «Farò delle scelte che sto maturando e ho maturato in questi mesi. Bisognerà tener conto dell'ottimo lavoro fatto fino ad ora, ma anche che qualche aggiustamento complessivo va apportato. Sono stati due anni molto complicati - ricorda il primo cittadino - e che hanno messo a dura prova tutti. Bisogna guardarsi negli occhi, confrontarci e vedere come andare avanti, soprattutto perché abbiamo dovuto affrontare in questo periodo quel venticello un po' nefasto del dissesto psicologico che girava tra i vari palazzi del Comune e a dire il vero anche in città. Fino a quando sarò sindaco non metterò mai la firma su una proposta di dissesto del Comune».