Napoli, de Magistris accoglie Salvini: «Spero che porti elementi di concretezza e positività»

Mercoledì 14 Novembre 2018, 14:16

«Ci auguriamo che domani il ministro ci porti elementi di concretezza e positività. Se sarà così non potremmo che prenderne atto». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in vista della visita di domani a Napoli del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che presiederà la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura.«Il ministro - ha sottolineato de Magistris - ha mantenuto l'impegno preso di ritornare a Napoli dopo un mese dalla sua ultima visita. Questo - ha aggiunto - è sicuramente un segnale positivo. Domani - ha proseguito - si farà il punto di quanto fatto in questi 30 giorni e trarremo le conseguenze. Noi gli impegni presi li stiamo mantenendo e forse stiamo facendo anche di più». Concludendo, de Magistris ha evidenziato come in città «il lavoro di cooperazione istituzionale sia di altissimo livello».