Napoli, de Magistris scarica l'ex fedelissimo Auricchio: «Era senza entusiasmo»

. Ma si fa molta fatica a gestire una situazione che genera non poco stress. All'ex pm non è piaciuto quel passaggio nella lettera di commiato di Auricchio dove il Tenente colonnello dei carabinieri fa riferimento esplicito ai «mutati equilibri politici in Comune» tanto da sentirsi «non più utile». Un segnale chiaro a de Magistris per dire che lui, Auricchio, non sarà come gli altri epurati eccellenti allontanati in questi 9 anni. Infatti è andato via da Palazzo San Giacomo, ma non da Napoli. E non è detto che - come ammesso da lui stesso - non ci possa essere un futuro in politica. Non esattamente dalla stessa parte del sindaco.Così de Magistris a Radio Crc torna sull'argomento e usa parole meno di circostanza per spiegare una separazione che forse tanto consensuale non è stata. «C'è l'interruzione, per ragioni familiari, di un rapporto che è durato 8 anni e mezzo. Continueremo a lavorare assieme, lui da Roma e io da Napoli. Questo rapporto non si è chiuso negativamente. Si va avanti» racconta il sindaco. Parole - va ricordato - già sentite, ma di quelli dimissionati è tornato tra gli arancioni solo Salvatore Palma ex assessore al Bilancio dirottato in NapoliServizi. Un clima un po' pesante dove il sindaco cerca di guardare al futuro lanciando qualche stoccata ad Auricchio: «Ho nominato due persone ci cui ho estrema fiducia, Patrizia Magnoni e Ernesto Pollice. Si apre una pagina nuova, con tanto entusiasmo. È meglio così per tutti, perché quando non si riesce a garantire ciò che si potrebbe garantire, è meglio terminare tutto.» conclude de Magistris. Anche queste parole già sentite. Resta da capire come mai all'improvviso uno che lavorava 18 ore al giorno - non 24 come vorrebbe il sindaco - sulla cui scrivania sono passati i dossier più importanti del Comune, all'improvviso abbia perso l'entusiasmo a poco più di un anno dalla scadenza naturale della consiliatura.Tant'è, Auricchio non se ne sta con le mani in mano, anche ieri ha fatto incontri - che sanno di futuro più che di commiato - in una città dove ha scoperto di avere molti estimatori fuori e dentro Palazzo San Giacomo. E che la prima persona che abbia incontrato dopo l'ufficialità delle sue dimissioni sia stata Sergio D'Angelo, commissario di Abc ancora per due mesi, che punta dritto alle comunali dell'anno prossimo, non può essere solo un caso. Anzi, D'Angelo sta lavorando alla costruzione di una lista civica per superare l'attuale esperienza arancione, realmente costruita dal basso. Una picconata all'assessora ai Giovani Alessandra Clemente che de Magistris vorrebbe piazzare al posto di Enrico Panini nel posto di vicesindaco. Per poi metterla in rampa di lancio per la candidatura a sindaco. Il passepartout di de Magistris nel Pd e per entrare nel campo largo delle regionali. Cosa c'entra Auricchio in questa storia? Non ha ambizioni - a oggi - di candidatura diretta, ma vuole fare parte di questo cartello civico di D'Angelo avendo costruito in nove anni una fitta rete di relazioni napoletane e anche romane. Allo stesso tempo è vigile su quello che accadrà in termini di alleanze alle regionali. C'è qualcosa che rode Auricchio - questa la sensazione - vale a dire il pensiero che quel sentirsi «inutile» alla causa di de Magistris, sia frutto di un disegno che lo stesso sindaco abbia messo in campo come uno dei mattoni per costruire il ponte verso i dem. Senza giri di parole, Auricchio vuole capire se è stato sacrificato sull'altare della realpolitik.