Napoli, intesa per il salvataggio dell'Anm, de Magistris fa appello al governo: «Mettere fine alle ingiustizie»

«Mi auguro che con la manovra finalmente finisca questa ingiustizia non più sopportabile. Non possiamo più agire, siamo accerchiati sebbene tutti ci riconoscano che Napoli è una città che ha fatto passi in avanti giganteschi senza soldi e con un debito ereditato impressionante». Così si è espresso il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in relazione alla prossima manovra finanziaria. «I sindaci - ha aggiunto - sono l'altoparlante dei bisogni e la gran cassa dei diritti soppressi degli abitanti dei nostri territori. La nostra battaglia non è nell'interesse personale, ma è volta a tutelare gli interessi dei cittadini».

De Magistris ha affermato: «Voglio credere alle parole e agli impegni presi dai più autorevoli esponenti di questo governo e a diversi parlamentari». «Spero ci sia - ha concluso - un cambio di rotta nei confronti dei Comuni. Napoli non ce la fa più ad avere piombo sulle ali e palle di ferro al piede. È un'ingiustizia clamorosa».

Sabato 21 Ottobre 2017, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 11:45

