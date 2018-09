Giovedì 27 Settembre 2018, 18:33 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 18:49

«Salvini è il ministro dell'Interno, io il sindaco di Napoli. Se verrà per un incontro istituzionale ci sarà pure il sindaco di Napoli». Lo ha detto Luigi de Magistris commentando le notizie di una possibile visita di Matteo Salvini nel capoluogo campano la prossima settimana.«Quando ci sarà una comunicazione ufficiale - ha spiegato De Magistris ai cronisti - capiremo se è una visita con il sindaco, una visita di un ministro a titolo politico, o una visita istituzionale per partecipare a un comitato nazionale o provinciale. Io sono assolutamente pacifico. Noi abbiamo sempre garantito a tutti i governi il massimo della cooperazione istituzionale. Ovviamente riteniamo utile fare un incontro che non sia passerella ma concreto, operativo e fattivo. Se è così daremo il massimo contributo».