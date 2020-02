Regionali Campania 2020, de Magistris: «Ho visto Zingaretti, il metodo Ruotolo è vincente»

Incontro ieri a Roma tra il sindaco di Napoli, Luigi de Magistis, e il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti. Al centro del faccia a faccia il successo di Sandro Ruotolo alle suppletive e le prossime elezioni regionali in Campania. «Abbiamo analizzato con grande soddisfazione il successo di Ruotolo e il metodo che ha portato alla sua individuazione e vittoria e abbiamo convenuto che questa scelta e questa campagna elettorale vincente è stata molto positiva - spiega il sindaco - Non capisco invece questa coda molto velenosa e incomprensibile del segretario provinciale Sarracino. Abbiamo avuto un risultato straordinario che senza di noi non si sarebbe avuto e siamo tutti insieme riusciti a raddoppiare le destre».







E in vista delle regionali de Magistris ha ribadito la disponibilità sua e del suo movimento «a sostenere la creazione di un campo largo, di una coalizione civica e faremo, a differenza di altri, ogni sforzo anche per provare a unire anche i ragionamenti tra Pd e M5s che oggi sono abbastanza distanti in Campania». «Siamo tutti consapevoli - ha sottolineato che senza Napoli, il laboratorio demA e l'esperienza autonoma di governo non si battono le destre». Il primo cittadino si è detto pronto anche a sostenere «un candidato non nostro purché si individui una figura che possa unire e convincere e che nessuno può imporre, pertanto credo sia necessario a livello nazionale un forte chiarimento tra Pd e M5s». Ultimo aggiornamento: 14:08