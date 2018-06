Napoli, Comune indebitato e con le casse vuote: al palo anche servizi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 2 Giugno 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 08:30

Casse a secco al Comune di Napoli. Stretto tra un mare di debiti, un disavanzo certificato di 1,7 miliardi e i vincoli del piano di risanamento per uscire dal pre-dissesto che impongono una corsa a tappe forzate su riscossioni e dismissioni, Palazzo San Giacomo si ritrova in una morsa micidiale, dalla quale sembra difficile uscire. Senza soldi, anche i servizi sono al palo. I trasporti sono al collasso e non passa settimana che non si fermino per guasto il metrò, le funicolari o i bus. Sospese le manutenzioni delle case popolari, le rimozioni con carro gru delle auto in sosta vietata e da ieri pure la manutenzione delle fontane pubbliche. Bloccate le potature, per mancanza di uomini e mezzi, con gli alberi che in alcune strade svettano fino ai piani alti dei palazzi. Una situazione che sembra precipitare di giorno in giorno.