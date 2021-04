Napoli, il flop del debito ingiusto di de Magistris costa 75mila euro

La battaglia del sindaco di Napoli per cancellare il debito ingiusto si conclude, per adesso, con un aggravio di spesa da 75mila euro. Serviranno per difendere Napoli dalla causa intentata in Inghilterra da una banca che non ritiene affatto ingiusto il credito che vanta dalla città e, anzi, pretende che la stessa Giunta metta nero su bianco che non c'è nulla da cancellare e che i debiti saranno pagati.

APPROFONDIMENTI Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati © RIPRODUZIONE RISERVATA