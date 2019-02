Napoli in deficit, stop alla manutenzione di beni comunali e giardini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Febbraio 2019, 07:30

Napoli Servizi è in affanno, basta pensare che a oggi in cassa ci sono meno di 50mila euro. In buona sostanza, se non si risolve la crisi di liquidità dell'azienda, e questo non avverrà prima di un paio di mesi, anche i servizi che eroga - tra questi la manutenzione del patrimonio immobiliare e dei giardini - si paralizzeranno del tutto. Come in effetti già sta avvenendo visto che si affrontano solo le emergenze. Per capire bene la gravità della situazione giova sottolineare che sono stati pagati gli stipendi ai dipendenti, con il Comune che ha versato 2,2 milioni, ma non quelli più alti, vale a dire i dirigenti. Per loro l'erogazione delle spettanze slitterà di un paio di settimane. Complessivamente la situazione dell'azienda è al limite. Napoli Servizi ha il contratto in scadenza a giugno e servono 25 milioni per rinnovarlo, a questi si devono aggiungere altri 25 milioni derivanti dal pagamento dei fornitori e a ratei che il Comune non ha versato all'azienda tanto che non si è ancora approvato il bilancio del 2017. Ieri il sindaco Luigi de Magistris ha incontrato i sindacati e ha assicurato che per marzo la situazione si sbloccherà. Tuttavia i dipendenti di Napoli Servizi restano in stato di agitazione e chiedono un contratto di 10 anni.