Del Prete: «Rendiconto 2022 della Città metropolitana di Napoli, avanzo di gestione pari a circa 92 milioni di euro»

«Il rendiconto 2022 della Città Metropolitana di Napoli approvato lunedì scorso presenta un avanzo di gestione pari a circa 92 milioni di euro. La solidità finanziaria dell’ente anche per il 2022 è stata confermata nonostante le difficoltà affrontate nel corso dell’esercizio, da un lato per gli strascichi della crisi pandemica e dall’altro per effetto della guerra in Ucraina in atto dalla fine di febbraio», ha dichiarato il consigliere delegato al Bilancio, Marco Antonio Del Prete.

«E’ evidente che nel 2022 si sono registrate minori entrate per circa 16 milioni di euro e maggiori uscite, solo per l’energia elettrica, per circa 6 milioni di euro. Le azioni messe in campo da questa amministrazione hanno però permesso di attutire di molto l’impatto negativo già nel corso dell’anno ed in particolare con l’approvazione della Delibera di verifica degli equilibri. Tutto ciò, pur non avendo compromesso la solidità finanziaria dell’ente, ha comportato una riduzione dell’avanzo di gestione rispetto al 2021», ha aggiunto Del Prete.

«Appare necessario evidenziare che nel corso del 2022 sono state messe in campo due azioni fondamentali per rendere ancora più solida la situazione finanziaria dell’ente. La prima azione riguarda un riaccertamento complessivo dei residui attivi e dei residui passivi più datati, che ha permesso di eliminare valori iscritti in bilancio che non avevano più una ragione giuridica di esistere. La seconda azione messa in campo riguarda il riallineamento dei valori dei debiti commerciali dell’ente rispetto alla Piattaforma dei Crediti Commerciali gestita dal Mef. Con il coinvolgimento attivo di tutte le direzioni si sta provvedendo, anche nel 2023, a riallineare i valori esposti sulla piattaforma rispetto ai valori esposti nelle scritture contabili dell’ente. Questa operazione, fortemente voluta da questa amministrazione, porterà un beneficio per l’ente sin dal 2024 con la possibilità di liberare risorse, attualmente bloccate in fondo di garanzia come prevede la norma, pari a circa 9 milioni di euro, prontamente utilizzabili in occasione dell’approvazione del bilancio 2024-2026», ha sottolineato ancora il consigliere delegato al Bilancio.

«In sintesi, il solo risultato di amministrazione non può essere visto come l’unico fiore all’occhiello di questa amministrazione. Ci sono altre azioni messe in campo, i cui frutti saranno visibili negli esercizi futuri, che testimoniano che l’azione amministrativa della maggioranza di questo Consiglio Metropolitano non è rivolta solo a guardare all’oggi, ma a dare un futuro alle politiche che saranno messe in campo negli anni a venire», ha concluso.