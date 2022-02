Lavoro, delegazione Movimento 7 novembre ricevuta dall'assessore Marciani

Una delegazione del Movimento 7 novembre è stata ricevuta oggi dall’assessore al lavoro Chiara Marciani per proseguire il confronto già iniziato nei mesi scorsi in merito alle possibilità che grazie al pnrr possono essere previste per i disoccupati della città di Napoli per un possibile percorso formativo e relativo inserimento lavorativo.

L’assessore ha ribadito l’opportunità di dare seguito a quanto previsto dal recente accordo sulla sicurezza sottoscritto da Comune, Regione e prefettura per verificare gli sviluppi rispetto a quanto concordato nel tavolo svoltosi lo scorso 5 novembre alla presenza del ministro del lavoro Andrea Orlando.