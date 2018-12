CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 13 Dicembre 2018, 08:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non vogliono essere definiti «dissidenti»: le legittime posizioni interne al Movimento Cinquestelle, divergenti dalla maggioranza, rischiano di isolarli e in alcuni casi possono portare alle espulsioni. Meglio la cautela per evitare la mannaia di Beppe Grillo. Non è un caso quindi che i quattro parlamentari non previsti alla kermesse di due giorni - organizzata sabato e domenica dall'associazione Rousseau in piazza Municipio - si dividano. Se Luigi Gallo annuncia che ci sarà «come uditore interessato alla materia» consapevole che «nel Movimento ci sono da sempre sensibilità diverse, le posizioni diverse sono dovute all'alleanza con la Lega», la collega Doriana Sarli appare più netta nello snobbare la manifestazione la cui star sarà Davide Casaleggio (per la prima volta in città) mentre Paola Nugnes e Virginia La Mura preferiscono il no comment. L'obiettivo del tour è «portare la democrazia diretta e la cittadinanza digitale nelle piazze delle principali città italiane per promuovere tra le persone di tutte le età la conoscenza di questo nuovo modo di concepire e vivere la partecipazione alla vita politica, sociale e culturale».