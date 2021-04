Napoli, Ordine degli Avvocati, Arpac e Città della Scienza: dialogo sulla ripartenza del Paese

L’Osservatorio Ambientale dell’ARPAC, quale spazio di confronto e progettualità tra diversi Soggetti Istituzionali, Università ed Imprese per la definizione di progetti in materia di informazione ed educazione ambientale, ha inteso presentare un ciclo di tre incontri dal titolo “ RIPARTENZAITALIA” .

Il ciclo di incontri si svolge nell'ambito di un Protocollo per la promozione dell'educazione civica tra le tre istituzioni proponenti ed è curato da:

Ester Andreotti -UO Comunicazione e URP e Cristina Uccello UO Affari Legali e diritto ambientale -ARPAC; Sergio Longhi e Anna Salvati - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; Luigi Amodio e Flora Di Martino · Fondazione Idis-Città della Scienza.

Un dialogo tra generazioni sui grandi temi della ripartenza del Paese dopo la pandemia rivolto, in particolare, a docenti e studenti degli Istituti scolastici. Venerdì 23 aprile alle ore 10,30 si svolgerà il secondo ciclo di incontri da remoto dedicato alla “Transizione Ecologica”.

Sarà evidenziato alle future generazioni che giungere ad una transizione ecologica è un opportunità importante per il nostro paese.



“La transizione ecologica è quel processo di innovazione tecnologica che non tiene conto solo dei profitti economici, ma tiene conto del rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale. Alla base di tutto c’è e ci deve essere realmente un pensiero di economia circolare - ottimizzare le produzioni anche dal punto di vista ambientale. Fonti di energia rinnovabili, una politica di riciclo e riuso reale. Investire in nuove tecnologie per creare lavoro non a discapito dell’ambiente ma sfruttando il fotovoltaico e l’eolico. Mobilità sostenibile: una scelta condivisa per ottimizzare i trasporti rispettando l’ambiente”.

Un dialogo che vedrà la partecipazione delle professionalità tecniche dell’ARPAC:



Pasquale Falco · Tecnico UORIUS – DT ;

Marisa Canterino · Tecnico, U.O. Aria e Agenti Fisici, ARPAC Dipartimento di Benevento;

Alberto Grosso · Resp. Settore Catasto Rifiuti UORIUS – DT;

Giuseppe Onorati · Dirigente UOC Reti di Monitoraggio e CEMEC;

Salvatore Viglietti · Tecnico U.O. REMI ARPAC Dip. di Benevento, Referente per ARPAC Danno Ambientale.

Per l’Arpa Campania parteciperanno, tra gli altri, il Direttore Generale Stefano Sorvino e il Direttore Tecnico Claudio Marro.

Si vedrà la partecipazione di Loredana Capocelli - Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

L’incontro sarà moderato da Anna Salvati - delegata dell'Ordine degli Avvocati di Napoli per le iniziative con le scuole.



Gli incontri potranno essere seguiti sulle pagine Facebook e YouTube di Città della Scienza. Per comunicare la propria partecipazione occorre inviare una email a contact@cittadellascienza.it.