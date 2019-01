È morto stanotte a 88 anni Alfredo Arpaia, ex parlamentare ed ex assessore comunale a Napoli. Repubblicano, Arpaia era entrato in Parlamento nel 1982 succedendo allo scomparso Francesco Compagna. Medico e dirigente sanitario, Arpaia è stato a lungo presidente della Lidu (Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo). Il suo nome nella tradizione politica partenopea si affianca a quelli di Francesco Compagna, dello storico Giuseppe Galasso e di Mario Del Vecchio, già presidente del consiglio regionale campano. I funerali si terranno domani, alle 11, nella chiesa di San Giuseppe a Chiaia, in via Riviera di Chiaia 108.

Lunedì 7 Gennaio 2019, 16:23

