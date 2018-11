Dismissioni, il piano impossibile del Comune di Napoli: recuperare 120 milioni nel 2019

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 28 Novembre 2018, 07:00

Domani il primo dei due Consigli comunali dove la maggioranza è chiamata ad approvare due atti fondamentali per il futuro del Comune guidato da Luigi de Magistris: la delibera sul riequilibrio di bilancio e quella di rifacimento del piano di rientro dal debito. Soprattutto quest'ultima sembra davvero il libro dei sogni perché punta moltissimo sulla dismissione a partire dal 2019 per recuperare un ulteriore deficit che sfiora i 200 milioni. Sognare del resto non costa nulla, anche dalle parti di Palazzo Chigi pensano di vendere immobili per 18 miliardi e dare il reddito di cittadinanza a tutti quelli che ne fanno richiesta. Tuttavia, quella di domani è anche una prova sotto il profilo politico: de Magistris deve dimostrare di avere ancora la maggioranza. E dare un segnale alla vigilia della sua più che probabile discesa in campo alle Europee di primavera. Sabato a Roma alla fine annuncerà proprio questo. E formalizzerà l'allontanamento da Varoufakis: l'ex pm non vuole fare la ruota di scorta di nessuno.