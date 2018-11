Donna intubata tra le formiche, M5S tuona: ​«Via il manager dell'Asl Napoli 1»

Sabato 10 Novembre 2018, 18:28 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 18:30

«Le immagini, purtroppo per nulla inedite in Campania, di una donna intubata ricoperta di formiche al San Giovanni Bosco sono solo l'ultimo esempio emblematico del disastro sanità della nostra regione. Un caso di ordinaria quotidianità, niente affatto casuale ma frutto di una lunga serie di scelte scellerate, del quale fingono di sorprendersi i tanti ipocriti che in queste ore vanno spendendosi in dichiarazioni intrise di finta indignazione. Una vicenda vergognosa che, assieme a decine di altre denunciate in questi tre anni e mezzo di consiliatura De Luca, ha un solo responsabile, ovvero il governatore della Campania». Così Valeria Ciarambino, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.«De Luca ha annunciato la volontà di sperperare decine di milioni di denaro pubblico per realizzare altri ospedali in giro per la Campania, mentre presidi come il San Giovanni Bosco, sprovvisto addirittura di Triage, versano da anni in uno stato di totale degrado e abbandono - accusa Ciarambino - Stesse condizioni che caratterizzano la gran parte degli ospedali storici e nevralgici della nostra regione. In questi tre anni ogni risorsa è stata investita nel simbolo della più grande passerella politica della sanità regionale, l'Ospedale del Mare. Un presidio che ancora oggi è al 50% della sua operatività e per il quale servirà chissà quanto altro tempo ancora perché sia a pieno regime. Il nostro appello è ai consiglieri della Campania, a cui nei prossimi giorni sottoporremo un documento che inchioderà De Luca alle sue responsabilità nella pessima gestione della sanità regionale. Sottoscrivessero il nostro atto, dimostrando che la loro indignazione non è soltanto l'ennesimo atto ipocrita sulla pelle dei cittadini della Campania» conclude Ciarambino.