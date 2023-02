Napoli, donne e lavoro: Cisl e Confcooperative Campania insieme per contrastare le diseguaglianze di genere

Favorire l'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la riduzione del divario in materia di retribuzioni, salari, dare più spazio alle donne per contribuire a rimuovere gli ostacoli e favorire la promozione della parità tra uomo e donna nel processo decisionale e la conciliazione lavoro famiglia. Se ne è discusso nel corso dell'incontro “Fare la differenza nella leadership femminile, percorsi di empowerment, formazione e consapevolezza”, a cura del Coordinamento Cisl Donne Napoli e della Commissione Dirigenti Cooperatrici Confcooperative Campania.

Ad aprire i lavori con i saluti Gianpiero Tipaldi, segretario generale della Cisl Napoli .

Il confronto ha dato voce a quelle donne che sono riuscite a distinguersi nei loro percorsi di vita e carriera nelle aziende e ha puntato i riflettori sul tema della leadership femminile, per ispirare altre donne a credere in loro stesse. Purtroppo l'Italia non spicca per presenza femminile ai vertici aziendali e la situazione è peggiorata dopo la pandemia.

Se nei Consigli di amministrazione di molte aziende la quota femminile nel 2021 è ferma al 35%, scende al 3% quella delle donne amministratore delegato, l’anno precedente era al 4%.

In Campania dove più del 50% della popolazione è donna e dove l'occupazione femminile è al 29%, contro il 33% del Mezzogiorno e il 49,4% in Italia, le donne a parità di competenze e di istruzione, ricoprono posti di lavoro peggiori, peggio retribuiti o prevalentemente nel sommerso. Un fenomeno che persiste nonostante le donne studiano di più e sono anche meglio istruite dei loro coetanei maschi.

Un dato che si conferma anche sul piano nazionale nell’indagine Gender pay Gap Almalaurea 2022 secondo la quale a cinque anni dalla laurea, mediamente gli uomini percepiscono una retribuzione di 20 punti percentuali superiore a quella percepita dalle donne a parità di condizioni. Adottare politiche di genere quindi che mirino al raggiungimento di pari condizioni di vita e lavoro tra uomini e donne diventa il grande obiettivo dei prossimi anni. Non solo.

Lo stesso Pnrr inserisce tra le priorità il sostegno all’imprenditoria femminile e all’adozione di iniziative che favoriscano, anche negli ambienti di lavoro, una progressiva equità di genere. Per questo l’importanza di percorsi formativi che rappresentano la base per ogni risultato stabile e duraturo. Il programma formativo nasce con l'obiettivo di favorire la crescita personale delle donne, lo sviluppo di nuove consapevolezze e le conoscenze necessarie per vivere al meglio il proprio impegno nelle istituzioni, nel mondo della rappresentanza e della vita civile.

«Questa consapevolezza si può esprimere solo laddove ci sono le condizioni e le possibilità- afferma Melicia Comberiati, segretaria della Cisl Napoli- il che significa mettere in sinergia una serie di soggetti, aziende, associazioni, tutti coloro che sono seduti oggi al tavolo e che possono creare le condizioni affinchè le donne possano esprimere la loro leadership partendo dalla parità di genere che richiede sicuramente l’attivazione di servizi sociali, interventi per la famiglia, per la conciliazione vita-lavoro. Solo se si attivano reti territoriali possiamo portare a casa dei risultati».

«In veste di relatrici e formatrici ci saranno professioniste che da tempo vivono il mondo della politica, dell’imprenditoria e della rappresentanza. Lungo tutto l’arco della formazione si svilupperanno i temi della strategia nazionale per promuovere le pari opportunità e la parità di genere: lavoro, reddito, competenze, tempo.

"Della leadership delle donne c’è un bisogno enorme, a tutti i livelli, e non solo nel nome dell’equità. Le sfide del presente e del futuro richiedono un nuovo paradigma di leadership che non può escludere quella femminile», ha affermato Raffaella Ruocco presidente Commissione Dirigenti Cooperatrici di Confcooperative Campania. «Dobbiamo capire che il benessere della donna in ambito lavorativo significa contribuire a costruire il bene comune».