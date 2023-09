Napoli, dopo più di trenta anni riapre il parco Minopoli del Vomero

Dopo oltre trenta anni scanditi da lotte e mobilitazioni di comitati ed associazioni, questa mattina l’area dell’ex Gasometro di viale Raffaello è stata finalmente restituita alla cittadinanza attraverso l’apertura del polmone verde del Vomero scampato alla speculazione edilizia degli ultimi decenni.

Celato dai tanti caseggiati sorti in quella che resta una delle vie più panoramiche di Napoli, l’ex sito industriale da area interdetta è così stato convertito in uno spazio green a vocazione agricola-didattica con orti urbani e frutteti che saranno mantenuti e gestiti attraverso il coinvolgimento attivo di residenti e associazioni.

Il parco intitolato all’agronomo Carmine Minopoli, a cui è dedicata una apposita targa posta a ridosso dell’ingresso pedonale di salita Cacciottoli, si estende per ben quindici ettari arricchiti da orti concentrici, percorsi pedonali, fontane, servizi igienici, sistemi di accessibilità per persone con ridotta mobilità, aree ludiche e persino una piccola gradinata da circa cento posti a sedere sorta a fianco dell’ecomostro recintato ed arrugginito ancora presente all’interno sito.

L’area - inaugurata stamane alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, gli assessori al Verde e all'Istruzione del Comune, Vincenzo Santagada e Maura Striano, la presidente della V municipalità, Clementina Cozzolino e diverse scolaresche del quartiere collinare - resterà aperta, fanno sapere dalla municipalità, sette giorni su sette dal lunedì alla domenica dalle 7 del mattino fino alle 18 attraverso l’ausilio di due custodi già in servizio all’interno della struttura pubblica.





«Consegniamo alla città un parco che non è solo un polmone verde per il Vomero - ha spiegato il sindaco Manfredi - ma rappresenta un luogo condiviso in cui i cittadini saranno protagonisti, partecipando attivamente alla gestione di alcuni spazi, e nel quale i bambini avranno a disposizione aree per la didattica e per il tempo libero. Per noi era un impegno importante, che avevamo preso con le associazioni ed i cittadini, quello di superare tutte le difficoltà degli anni passati e vincere la scommessa trasformando l’ex Gasometro in un parco pubblico». Tuttavia per il primo cittadino, sul fronte della salvaguardia ambientale, c’è ancora «tanto da lavorare: dobbiamo continuare ad aprire spazi e manutenere quelli che abbiamo».

Per la gestione del parco vomerese Palazzo San Giacomo punta già da subito a far fronte comune insieme con residenti, comitati ed associazioni attraverso una partecipazione attiva. «Per quanto riguarda la manutenzione – chiarisce l’assessore al Verde, Vincenzo Santagada – ho invitato i comitati a discuterne insieme il prossimo 25 settembre in Comune: siamo pronti e disponibili ad affidare alcune aree». «Oggi però - ha tenuto a sottolineare l’assessore – voglio ricordare Carmine Minopoli che fu tra i primi, insieme ad associazioni come Wwf, Comitato San Martino e Fondi Rustici, a intuire le grandi potenzialità ambientali e paesaggistiche dei residui fondi agricoli, sopravvissuti alla speculazione edilizia, e si batté con forza e tenacia per la loro salvaguardia».

A presenziare all’apertura del grande giardino pubblico, oltre a diversi esponenti del mondo culturale e scientifico come lo scrittore Maurizio De Giovanni e il rettore dell’Università Federico II di Napoli Matteo Lorito, erano presenti anche gli attivisti del comitato San Martino. «Siamo felici di questa inaugurazione però allo stesso tempo non possiamo dimenticare trentacinque anni di lotte: qui si voleva fare un parcheggio per trecento box auto – ricorda il portavoce del comitato cittadino, Franco Di Mauro – sappiamo il sangue che abbiamo versato tra ore di lavoro e studio di carte per far sì che si arrivasse a questo e quindi oggi gioiamo insieme a tutta la cittadinanza che aspettava questo momento da ben trentacinque anni».