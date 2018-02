Napoli, sorteggiati gli scrutatori per le elezioni politiche di marzo: ecco l'elenco

Giovedì 8 Febbraio 2018, 20:15

È stato pubblicato sul sito del Comune di Napoli l’elenco degli scrutatori effettivi nominati dalla Commissione Elettorale Comunale in data 7 febbraio 2018.In una nota, il Comune informa che «coloro i quali non riceveranno la nomina al domicilio entro il 16 febbraio sono invitati a recarsi presso il Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale per ritirare la stessa entro e non oltre le 14 del 17 febbraio».