Città Metropolitana di Napoli, oggi alle urne: ma scatta l'allarme voto di scambio

«Attenti al voto controllato e al voto di scambio». A lanciare l’allarme a poche ore dall’apertura del seggio per le elezioni in Città metropolitana è “Napoli solidale”, il gruppo di Sergio D’Angelo che vede in campo due candidature dal Consiglio comunale di Napoli: Rosario Andreozzi e Luigi Carbone. Undici le liste in campo per 156 candidati. Le operazioni di voto si svolgeranno oggi dalle 8 alle 22. Si tratta di elezioni di secondo livello:...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati