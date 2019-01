De Magistris, successione in rosa: in corsa anche la Clemente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 30 Gennaio 2019, 08:30

Più si avvicinano le europee e più il sindaco Luigi de Magistris pensa alla sua successione a Palazzo san Giacomo. Nulla è ancora definito per la conquista di un seggio a Strasburgo, ma che l'ex pm ci stia lavorando è un dato di fatto. Letta in questa ottica, la vicenda di Alessandra Clemente investita dall'ex pm di una nuova pesante e strategica delega come quella della mobilità e dei beni confiscati, sembra uno step in quella direzione. Non l'unica erede designata, ma tra quelle più accreditate. Un'ipotesi che diventa suggestiva se ci aggiungiamo che suo zio Sandro Ruotolo - famoso giornalista molto impegnato nella lotta alla camorra e cugino della mamma Silvia Ruotolo barbaramente uccisa perché si trovò al centro di un regolamento di conti tra clan - è anche lui in pole position come candidato sindaco. Magari potrebbe essere un ticket per il Comune quando si voterà.