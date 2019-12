Emergenza rifiuti a Napoli, ma de Magistris rassicura: «Nessuna criticità, Asìa sta facendo un ottimo lavoro»

«In città c'è un netto miglioramento della situazione da diversi giorni. Non c'è alcuna criticità particolare, l'unica sofferenza sono gli ingombranti per i quali è già stato individuato come sito l'ex Icm al cui interno, come avevamo promesso, non andrà mai più umido e tal quale e dove sono stati già effettuati i lavori. Siamo in attesa delle autorizzazioni che dovrebbero arrivare ad horas». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito alla raccolta dei rifiuti in città ed ha aggiunto: «Asia sta facendo un ottimo lavoro in una situazione complessa nella quale siamo passati da un milione a tre milioni di abitanti quotidiani e di conseguenza c'è una incredibile quantità di consumi».

Il sindaco, nel sottolineare che in città c'è ancora «troppa inciviltà», ha espresso il suo apprezzamento per come «la nuova squadra di Asia ha iniziato a lavorare con grande passione e abnegazione». «La città è pulita - ha concluso - se tutti se ne prendono cura. Noi faremo il massimo»

Ultimo aggiornamento: 16:11

