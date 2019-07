Stop all'inceneritore di Acerra, De Luca rilancia: «Via ai siti di stoccaggio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Luglio 2019, 07:30

Gli enti d'ambito «devono individuare uno o più siti per raccogliere per quaranta giorni i rifiuti che non potranno andare nel termovalorizzatore durante la manutenzione straordinaria. Bisogna decidere, l'immondizia non può sparire»: il governatore De Luca, torna all'attacco e ribadisce che nel periodo dello stop al termovalorizzatore di Acerra bisognerà stoccare 80 mila tonnellate di spazzatura.