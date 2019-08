Emergenza rifiuti, i veti incrociati paralizzano il piano: «Ora tocca a de Magistris»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 23 Agosto 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi firmerà le ordinanze per aprire i tanto contestati siti di stoccaggio? Mentre si avvicina la data di chiusura del termovalorizzatore di Acerra (che rende necessario utilizzare delle aree per conservare i rifiuti in attesa di poterli esportare o bruciare), anche su questo tema si annuncia un rimpallo di responsabilità. Il 9 agosto, al termine dell'incontro con Ato, società provinciali e Città Metropolitana, il vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola aveva spiegato ai media: