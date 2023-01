Napoli Est, giunta al completo: Fucito nomina il quarto assessore municipale

La giunta della VI Municipalità di Napoli è al completo. Un anno e tre mesi dopo le elezioni amministrative, il presidente della Municipalità di Napoli Est, Sandro Fucito, ha scelto il quarto componente dell’organo che, insieme ai consiglieri, amministra Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, quartieri nella zona orientale di Napoli.

La persona nominata è Gennaro Cavallaro, classe 1951, che diventa assessore allo sport con diverse deleghe: promozione attività sportive, manutenzione di impianti e attrezzature sportivi, promozione del patrimonio artistico. A queste si aggiungono anche: digitalizzazione e innovazione, commercio, mercati e polizia amministrativa, manutenzione mercatini rionali, pubblicità e affissione, bilancio e regolamenti insieme a quelle al personale e al decentramento.

«Per la piena funzionalità degli uffici della Municipalità si rende necessario procedere alla nomina dell’ulteriore assessore», si legge nel decreto firmato dal presidente Fucito che assegna l'incarico a Cavallaro e ridisegna le deleghe ai componenti già in carica, ossia quelli nominati il 29 aprile 2022. Allora è stato il primo ente municipale del capoluogo campano a comporre una giunta dopo mesi di ritardi e polemiche per la mancanza di interventi e accordi sulle nomine.





Ferdinando Truglio, che svolge anche il ruolo di vicepresidente della Municipalità di Napoli Est, guida ora l'assessorato all’ambiente e al territorio con le seguenti deleghe: manutenzione del verde pubblico e dei parchi, ambiente, raccolta differenziata, risorsa mare, igiene urbana, sanità, trasporti, parcheggi, politiche per la casa, cimiteri, protezione civile e rapporti con il Consiglio municipale. Antonio Di Costanzo, assessore a lavori pubblici e mobilità, ha ora le deleghe all'urbanistica, alle grandi opere, al patrimonio, alla manutenzione di strade e piazze, all'arredo urbano, al traffico e viabilità, a segnaletica, sicurezza e polizia municipale. A queste si aggiungono: toponomastica, fogne e servizi del sottosuolo, rapporti con enti e società partecipate, impianti di illuminazione. Mariarca Viscovo, unica donna della giunta, mantiene l'assessorato a politiche sociali e lavoro con deleghe alle biblioteche, ai servizi sociali e alle politiche della famiglia e di genere, dell’infanzia e terza età e per il lavoro. Si aggiungono: attività produttive, politiche giovanili, turismo e marketing territoriale, pari opportunità, organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, folkloristici e di spettacolo, terzo settore, cooperazione decentrata.

Il presidente Fucito, con l’atto datato 9 gennaio, ha scelto di riservare a sé alcune deleghe quali: scuola e cultura, edilizia scolastica, beni culturali, servizi di refezione e trasporto scolastico e creatività urbana. «Negli scorsi giorni - spiega Sandro Fucito, presidente della VI Municipalità - si sono susseguiti pareri del segretario generale e conseguentemente diffide del direttore che interpretano quale obbligatoria, ai fini del funzionamento dell'organo giunta di municipalità, la nomina di tutti i componenti».

«Nel corso di questi mesi - dettaglia Sandro Fucito - ho atteso e sollecitato una sintesi politica alla quale non si è giunti. Pertanto, lieto della disponibilità del dottor Cavallaro, che accoglie la nomina anche in spirito di servizio, ho proceduto alla stessa. Si tratta di un profilo prezioso perché già volontario, dirigente comunale in pensione, grande conoscitore del territorio, espressione della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Barra», è la descrizione del neo-assessore fatta da Fucito che specifica: «Nulla esclude che vi saranno proposte, confronti e sintesi politiche in futuro ma nel frattempo non è pensabile bloccare il funzionamento della istituzione territoriale».

Gennaro Cavallaro è stato per quarantadue anni dipendente del Comune di Napoli lavorando nelle allora Circoscrizioni di Fuorigrotta (poi accorpata nella X Municipalità) e in quella di Barra (attuale VI Municipalità) in qualità di direttore dei servizi demografici e successivamente come dirigente dell'ufficio elettorale. In pensione dal 2012, Cavallaro ha portato avanti l'impegno nel territorio di Barra. Oltre a essere vicepresidente della SOMS, Società Operaia Mutuo Soccorso, è attivo nel settore sportivo e presta attenzione alle iniziative culturali, come quelle relative alla nota Festa dei Gigli di Barra ma non solo. Domani prenderà parte alla prima riunione di giunta municipale che si riunisce dopo la modifiche delle deleghe decise dal presidente Fucito.