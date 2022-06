Napoli, gli ex giovani della Fgci: «La lotta ai clan continui»

Non sono più giovani ma forse sono ancora comunisti, con quel significato elastico che questa parola ha assunto negli anni, soprattutto nei Paesi liberi d'Occidente, riuscendo a includere mille sfumature, e perfino le proprie, stesse, contraddizioni. Non sono più giovani ma nemmeno così vecchi, al punto che mentre scorre la commemorazione scatta, inevitabile, ancora un pensiero sul futuro. È la maledizione del che fare, non smette di mollare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati