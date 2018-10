CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Ottobre 2018, 08:26

«La sospensione del cantiere al Plebiscito? Una sorpresa. Quando si arriva all'esecuzione di un lavoro del genere, sono stati superati iter lunghi e complessi. Non è nostro compito dire se le grate si possono fare o meno al Plebiscito. Ma diamo per scontato che seri professionisti abbiano progettato l'opera e seri interlocutori pubblici l'abbiano esaminata. Il presupposto da cui partire è la fiducia reciproca tra istituzioni, tecnici e tutti gli attori di un processo così complesso». Federica Brancaccio, presidente dell'Acen, l'associazione dei costruttori edili partenopei, interviene nel dibattito sul cantiere della camera di ventilazione del metrò Linea 6 in piazza del Plebiscito, sospeso lunedì dal Mibac, che ha congelato il parere positivo della Sovrintendenza di marzo.«Purtroppo le opere pubbliche in Italia soffrono di un'eterna sindrome da tela di Penelope: si fanno e si disfano continuamente. Così i tempi si dilatano e i costi lievitano. Bisogna trovare un equilibrio, perché c'è un momento per approfondire e uno per realizzare. Non possiamo fermare i cantieri al 90esimo. E se accade una cosa del genere, ognuno deve assumersene la responsabilità. Anch'io, come imprenditrice, mi assumo la mia se ho eseguito un lavoro male e non rispetto le norme di sicurezza».«L'estetica è soggettiva. Da quello che ho letto, l'impatto è più che tollerabile. In piazza, poi, ci sono già altri tombini».