Napoli, festa per la Coppa Italia. La sindaca di Torino: «Si può vincere senza assembramenti»

«Da sindaca non sarei stata felice nel vedere quelle scene nella mia città: si può vincere anche senza assembramenti». Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in un'intervista a Grp, diffusa sulla sua pagina Facebook, ha risposto a una domanda sui festeggiamenti dei tifosi napoletani dopo la vittoria della Coppa Italia di ieri sera.

«Se avesse vinto la Juve sarei stata contenta, perché sono juventina - ha detto Appendino -, ma non significa che devono esserci i caroselli. In generale quando vedo gli assembramenti non sono contenta, è un tema che deve essere gestito con senso di responsabilità». Il giorno di San Giovanni, patrono di Torino, «rinunciamo a fare il farò per non avere il problema degli assembramenti, perché non si può fare - ricorda Appendino - quindi è evidente che certi comportamenti non sono coerenti con l'impostazione normativa e con il periodo che stiamo vivendo. Da sindaca non sarei stata felice nel vedere quelle scene nella mia città», ha concluso Appendino augurandosi che «si possa tornare presto a riempire gli stadi, con tutte le norme di sicurezza, perché c'è bisogno anche di quell'indotto economico».



