Sindaco di Napoli, Fico avverte: «Candidato Dema legittimo ma meglio percorso condiviso»

«Io sono convinto che, più il percorso sarà partecipato, meglio sarà per tutti. Però è legittimo anche il percorso che vuole fare Luigi de Magistris». Così il presidente della Camera Roberto Fico, interpellato a Napoli, dove è ospite a un convegno all'Istituto per gli studi filosofici, sull'intenzione espressa dal sindaco Luigi de Magistris di presentare già la prossima settimana un candidato alle prossime amministrative di Napoli del 2021. «Sono convinto - ha spiegato Fico - che più il percorso sarà partecipato in generale, senza fughe in avanti, sui contenuti, su quello che dobbiamo fare per una città che è così importante, così bella e così strategica per il Paese, su cosa fare insieme, sulle visioni, sui progetti e su quello che dovrà essere il futuro della città non da qui al prossimo anno, ma nei prossimi 15 anni, e meglio sarà per tutti».

LEGGI ANCHE Mascherine obbligatorie, De Luca scrive al Viminale

«Sono convinto - ha spiegato Fico - che più il percorso sarà partecipato in generale, senza fughe in avanti, sui contenuti, su quello che dobbiamo fare per una città che è così importante, così bella e così strategica per il Paese, su cosa fare insieme, sulle visioni, sui progetti e su quello che dovrà essere il futuro della città non da qui al prossimo anno, ma nei prossimi 15 anni, e meglio sarà per tutti».



Ultimo aggiornamento: 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA