Lunedì 28 Maggio 2018, 08:19 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 08:19

Nel pieno di una crisi istituzionale senza precedenti per l'Italia, Roberto Fico, il presidente della Camera, poco dopo le 22 è arrivato a Marechiaro - nella sua Posillipo - insieme alla compagna dove ha partecipato al battesimo di una pizzeria dalla griffe famosa, «Cicciotto» dei fratelli Capuano. E lì ad accoglierlo c'era - come anticipato da Il Mattino - il sindaco Luigi de Magistris. Stanco, vestito in maniera molto casual, il presidente della Camera non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla crisi in atto: «Sono qui per rilassarmi dieci minuti, non rispondo a domande né su quanto sta accadendo a Roma né su Napoli» le sue parole. In realtà Fico ha avuto un faccia a faccia con il sindaco durato una trentina di minuti: cosa si sono detti? Stando a quello che trapela, è stato superato lo scontro di questi giorni. Vale a dire la centralità del Sud che secondo de Magistris non c'è nel programma del M5S al punto che l'ex pm ha accusato di tradimento elettorale i grillini. Con Fico che ha replicato a stretto giro con parole secche: «Impossibile tradire il Sud e Napoli, siamo una forza nazionale e noi interessa tutto il Paese ma è chiaro che il Sud è l'occasione di sviluppo più grande che c'è in Europa».